Couillard défend le prêt à Groupe Capitales Médias

Le prêt de 10 millions de dollars accordé aux journaux du Groupe Capitales Médias (GCM) ne nuit pas à l’indépendance de ses salles de rédaction, estime Philippe Couillard.

En mission économique en Chine, le premier ministre a été rattrapé par les critiques du chef péquiste Jean-François Lisée, qui dénonçait mercredi que le gouvernement Couillard ait accordé cette aide financière «sans transparence, sans reddition de comptes à un groupe de presse dirigé par un libéral et dont on sait que la ligne éditoriale de leur propriétaire, c’est d’appuyer le Parti libéral».

Jean-François Lisée reprochait au gouvernement Couillard d’avoir agi sur une base discrétionnaire, plutôt qu’à travers un programme normé, pour venir en aide au groupe appartenant à l’ex-ministre libéral fédéral Martin Cauchon.

Philippe Couillard rejette l’idée d’un programme normé pour les médias et affirme avoir agi avec prudence en accordant une aide ponctuelle. «On ne veut pas donner l’impression qu’au Québec il y a un programme normé par lequel l’État investit largement dans les médias, dit-il. Je préfère qu’on le fasse dans des circonstances où on a défini un besoin spécifique et qu’on s’y ajuste.»

«Il ne faudrait pas, non plus, développer une situation où régulièrement, l’État – les contribuables – soutient activement, financièrement les médias», ajoute-t-il.

Diversité

Toutefois, l’aide à GCM était nécessaire pour maintenir une diversité de médias, plaide Philippe Couillard. «On pense qu’il est important pour avoir le maximum de diversité dans l’information, notamment en région, de maintenir ces médias écrits», dit-il.

Il souligne que l’aide accordée à GCM, notamment propriétaire du quotidien «Le Soleil», ne se traduit pas par une intervention directe dans l’organisation, mais vise à «développer de nouveaux créneaux» pour l’entreprise.

Indépendance

Le premier ministre rejette également l’idée que ce prêt puisse nuire à l’indépendance des journalistes de GCM, comme l’a suggéré le PDG de Québecor, Pierre Karl Péladeau, sur les réseaux sociaux récemment.

Il souligne que le quotidien «Le Devoir» a aussi reçu une aide financière de 556 000 dollars. «Vous remarquerez que personne ne peut taxer “Le Devoir” d’être favorable au Parti libéral, historiquement, lance Philippe Couillard. Alors, je ne pense pas qu’on peut dire, comme monsieur Péladeau l’a dit, que c’est une question politique.»

Le premier ministre y est ensuite allé d’une pointe qui semblait viser Québecor et son PDG, sans nommer les nommer. «Je vous dirais qu’il y a d’autres enjeux qui peuvent nuire à l’indépendance d’une salle de rédaction qui, apparemment, ne posent pas de problème», a-t-il dit.