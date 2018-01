Des cryoséismes «probablement» à l'origine des «gros booms» entendus

Depuis mercredi, le mystère plane sur les réseaux sociaux au sujet de «gros booms» entendus par de nombreux résidents de Montréal et des alentours.

Quelle est donc l’origine de ce bruit semblable à une puissante explosion qui survient à différents endroits et différents moments de la journée?

Selon toute vraisemblance, il pourrait s’agir de «cryoséismes», c’est-à-dire un séisme causé par le gel. Les chutes de pluie verglaçante et les écarts drastiques de température survenus au cours de la dernière semaine sur ces différentes régions pourraient expliquer en partie l’origine des bruits.

«Je croyais que le bruit provenait d’en haut de ma maison. Je pensais que c’était un arbre ou de la glace, parce que je n’ai pas ressenti de vibration, j’ai juste entendu un bruit sourd», raconte une résidente de Boucherville rencontrée vendredi. Un témoignage qui recoupe d'ailleurs les nombreuses questions lancées sur les réseaux sociaux par des citoyens depuis quelques jours.

Sismologue chez Séismes Canada, Michal Kolaj explique qu’aucun tremblement de terre n’a été enregistré au cours de la dernière semaine dans ces régions, mais que l’organisation gouvernementale a elle aussi reçu plusieurs signalements dans la grande région de Montréal ainsi qu’en Ontario.

À défaut d’avoir les outils pour mesurer la présence ou non d’un cryoséisme, M. Kolaj indique que plusieurs facteurs pointent dans cette direction.

«Un cryoséisme n’est pas la même chose qu’un tremblement de terre, c’est donc impossible pour un sismologue de le mesurer, explique-t-il. C’est probablement un cryoséisme, mais on ne peut pas l’affirmer parce que c’est un phénomène météorologique.»

Après avoir vu plusieurs messages sur les réseaux sociaux et reçu les témoignages de plusieurs employés municipaux, la Ville de Sainte-Julie, sur la Rive-Sud de Montréal, a mené sa propre enquête et en est arrivée aux mêmes conclusions.

«On a appelé Environnement Canada qui nous a dirigé vers Séismes Canada et qui nous a expliqué qu'il s'agissait d'un phénomène lorsque l'eau s'infiltre dans le sol, gèle et gonfle», explique Julie Martin, coordonnatrice médias pour la Ville de Sainte-Julie.

Selon Environnement Canada, les séismes par le gel se produisent quand l’eau infiltrée sous la glace ou dans le sol gèle et gonfle, ce qui fend la glace, le sol ou les roches gorgées d’eau.

«Les cryoséismes sont encore plus bruyants si le sol est saturé de pluie, de neige de fonte ou d’eau de crue et que le manteau neigeux ne peut guère amortir les sons. Le concert s’entend le plus distinctement entre minuit et l’aube où le son circule mieux dans l’air froid et où les bruits de fond et les vents sont plus légers», note l’organisation.

C’est ce qui expliquerait que plusieurs citoyens aient été réveillés en pleine nuit par ce qu’ils croyaient être une explosion.