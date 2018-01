Des voleurs en série dérobaient même de la nourriture

Soupçonné d’introductions par effraction et de vols en série commis au cours de la dernière année, un couple de Val-des-Bois, en Outaouais, a été mis hors d’état de nuire par les policiers.

Une enquête de plusieurs semaines menée par la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a permis de relier les différents vols et de remonter jusqu’à leurs présumés auteurs.

Denis Richard, 51 ans, et sa conjointe, sont suspectés d’avoir perpétré de nombreux vols dans des résidences privées de Notre-Dame-de-la-Salette et de L’Ange-Gardien.

Lorsqu’ils pénétraient par effraction dans les résidences, les deux suspects volaient absolument tout ce qui leur tombait sous la main, a rapporté la police.

Outre les objets de valeur comme des ordinateurs, des bijoux et des outils, Denis Richard et sa conjointe auraient également fait main basse sur de la nourriture, des vêtements, des articles de cuisine, de la literie et des couvertures, notamment.

Lors d’une perquisition effectuée à Val-des-Bois le 19 janvier, plus d’une centaine articles volés ont été retrouvés. «On parle de remorques, une camionnette, une motocyclette et plusieurs autres articles», a indiqué l’agent Martin Fournel, porte-parole de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

«La valeur des objets retrouvés s’élève à plus de 100 000 $», a-t-il ajouté.

Denis Richard a été arrêté à Ottawa mercredi et a comparu au palais de justice de Gatineau sous des accusations d’introduction par effraction, recel et possession d’outils de cambriolage.

D’autres arrestations pourraient avoir lieu dans ce dossier, ont indiqué les forces de l’ordre.