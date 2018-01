Agrandissement du CHUS: la phase de réalisation débute

C'était en 2002. La naissance du projet appelé, à l'époque, centre femme-jeunesse-famille. Claude Lemoine, alors pédiatre au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), caresse le rêve d'agrandir l'établissement de santé. Le projet en est alors à ses premiers balbutiements.

Deux ans plus tard, le projet est officiellement lancé. Depuis, les annonces gouvernementales se sont succédé. En 2008, puis en 2013. Réjean Hébert était à ce moment ministre de la Santé et des Services sociaux sous le gouvernement Marois.

«Il y a eu des changements de gouvernements à l'époque. Cela a retardé l'annonce officielle», explique M.Hébert, maintenant doyen de l'École de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM).

Aujourd'hui, le projet du Centre mère-enfant et de l'urgence de l'Hôpital Fleurimont franchit une nouvelle étape. La phase de réalisation peut maintenant débuter.

«Je ne peux pas vous confirmer la nouvelle plus que ça. Plus que ça, je serais moi-même dans la pépine», souligne l'actuel ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Le CHUS sera beaucoup plus imposant avec la construction d'un agrandissement de plus de 26 000 mètres carrés qui pourra accueillir plusieurs unités, soit la pédopsychiatrie, la pédiatrie, la maternité et la néonatologie.

«Le bâtiment que l'on présente aujourd'hui va répondre à des besoins réels», affirme le DG adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés au CIUSSS de l'Estrie CHUS, Stéphane Tremblay.

Il faut à cela une nouvelle urgence. L'annonce représente un investissement global de près de 198 M$. Le CHUS, qui aura 50 ans bientôt, se refait une beauté. Les travaux préparatoires s'amorceront au mois d'avril et devraient être complétés en décembre 2020. Les nouveaux locaux pourraient accueillir les premiers patients en mai 2021.