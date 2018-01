Décès de Barry et Honey Sherman: un double meurtre, estime la police de Toronto

L'enquête sur la mort mi-décembre du milliardaire canadien Barry Sherman, fondateur du groupe pharmaceutique Apotex, et de son épouse Honey, a conclu à un double assassinat, a indiqué la police de Toronto vendredi.

À l'issue de six semaines d'investigation, «nous avons assez de preuves pour déterminer qu'il s'agit d'une enquête sur un double homicide et que Barry et Honey Sherman étaient en fait la cible» délibérée, a déclaré l'inspectrice Susan Gomes lors d'une conférence de presse.

La responsable de l'enquête depuis le 15 décembre, date de la découverte des corps, n'a donné aucune piste sur un ou des suspects éventuels.

Elle a confirmé que le couple avait été étranglé.

«Barry et Honey Sherman ont été trouvés morts au sous-sol où se trouve la piscine, pendus à l'aide d'une ceinture à un rail de protection en position semi-assise. Ils portaient leurs vêtements», a déclaré Mme Gomes.

Les premiers éléments de l'enquête, a-t-elle dit, permettent d'affirmer que les époux Sherman «ont été vus vivants pour la dernière fois le mercredi dans la soirée», soit deux jours avant la découverte de leur mort.

Aucune trace d'effraction n'a été relevée dans leur luxueuse maison de Toronto.

Barry Sherman avait créé en 1974 la société Apotex, spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques, et était toujours le président du conseil d'administration d'une entreprise employant plus de 11 000 personnes dans le monde.