La situation s’améliore dans les hôpitaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les cas de grippe diminuent et les lits de débordement sont en général moins occupés dans les hôpitaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le temps supplémentaire obligatoire diminue légèrement, notamment à l’hôpital de Chicoutimi, où il a explosé dernièrement. Or, il y en a encore beaucoup trop, selon le syndicat des infirmières.

D’ailleurs, 35 quarts de travail en temps supplémentaire sont prévus pour la fin de semaine.

Le syndicat reconnait cependant que les mesures exceptionnelles déployées par le CIUSSS au cours des dernières semaines commencent à porter fruit.

«Les professionnels étaient "cédulés" d’avance selon leurs disponibilités réelles. Alors quand ils sont "cédulés" au travail, ils rentrent au travail. Par contre, la problématique n’est pas juste à Chicoutimi. On demande que les mesures soient appliquées dans les autres hôpitaux de la région», souligne la présidente du syndicat des infirmières, Julie Bouchard.

Préposés aux bénéficiaires

Le problème de temps supplémentaire toucherait également d’autres employés des établissements de santé, dont les préposés aux bénéficiaires, particulièrement dans les CHSLD, mais aussi dans les hôpitaux de la région.

«On voit poindre à l’horizon une problématique au niveau du temps supplémentaire et du temps supplémentaire obligatoire, confirme le président du syndicat des employés de catégorie 2 du CIUSSS, Gaston Langevin. On a demandé au CIUSSS de nous fournir des données statistiques, mais déjà, on a des informations comme quoi la problématique est assez importante.»