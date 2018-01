Le «doodle» de Google rend hommage au Montréalais Wilder Penfield

La firme Google a rendu hommage au grand homme de sciences montréalais Wilder Penfield, vendredi, en proposant un «doodle» en son honneur sur sa page d’accueil.

Les «doodles» de Google sont la plupart du temps des éphémérides qui permettent à la compagnie de souligner le travail de grands hommes et de grandes femmes de notre histoire, souvent méconnus du public. Et vendredi, c’est au tour du Dr Penfield, qui a révolutionné la neurochirurgie et notre compréhension du cerveau humain.

Le neurochirurgien est né aux États-Unis, mais il a été recruté par l’Université McGill en 1928, où il développera ce qui sera appelé la procédure dite «de Montréal», qui consiste en une technique chirurgicale au cours de laquelle une anesthésie locale est administrée au patient pour lui permettre de rester éveillé et de décrire ses réactions pendant que le chirurgien stimule différentes zones de son cerveau.

Il utilisera cette méthode dans le traitement de l’épilepsie, notamment, en plus d’utiliser ces informations pour dresser des cartes du cortex cérébral. Ces expériences lui ont aussi permis de découvrir que certains muscles du cerveau pouvaient être stimulés afin d’évoquer des souvenirs, comme celui de l’odeur de rôties brûlées, mis de l’avant par Google dans son «doodle».

Il a contribué au financement de la construction de l’Institut neurologique de Montréal, où il y créera l’un des plus importants centres de recherche en neurosciences au monde.

Pour tous ces accomplissements, le Dr Penfield a déjà été qualifié du «plus grand Canadien vivant» et une rue a été nommée en son honneur à Montréal, l’avenue du Docteur-Penfield.

Il a également été immortalisé par le travail du romancier Phillip K Dick. Dans son mythique livre Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968), qui inspirera le film de Blade Runner (1984) de Ridley Scott, le romancier donne le nom de Penfield à une technique qui permet aux personnages de ressentir l’émotion de leur choix sur demande.