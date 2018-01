Le périmètre de sécurité du Sommet du G7 se précise

L’important périmètre de sécurité, érigé dans le cadre du Sommet du G7 à La Malbaie, se précise. La Sûreté du Québec a complété une carte, dans laquelle il est possible de voir précisément où seront situées les différentes zones.

Le tracé vert représente là où sera située la clôture de sécurité.

L’espace prévu pour les manifestants, appelé zone «de libre expression», sera finalement établi sur le Chemin du Havre, à proximité du Musée de Charlevoix, sur les terrains appartenant à la ville. Cette zone sera complètement clôturée et sous haute surveillance, ce qui rassure d’ailleurs le maire de La Malbaie.

Plusieurs citoyens craignaient aussi que la Ville soit complètement assiégée. Même si la présence policière sera importante, il sera bel et bien possible de circuler librement dans la Ville, sans accréditation, à l’extérieur des zones protégées. Le boulevard de Comporté aura des points de contrôle à partir du pont, mais demeurera ouvert à la circulation.

Une voie de contournement de la zone protégée sera aussi établie afin de faciliter le déplacement des citoyens.

Zones interdites et protégées

Dans le périmètre immédiat du Manoir Richelieu, site principal du Sommet, l’accès sera interdit. Les quelques personnes qui résident à l’intérieur de ce périmètre, les personnes qui travaillent ou qui doivent accéder au site du Sommet, soit le Manoir Richelieu, seront accréditées par le Bureau de la gestion des Sommets en collaboration avec la GRC.

Ces personnes devront se soumettre à un contrôle de sécurité complet. Le niveau de sécurité augmentera et l’accessibilité aux sites sera de plus en plus restreinte à mesure que le Sommet du G7 approchera.

Des zones protégées seront également établies sur un périmètre plus large autour du site du Manoir Richelieu. Une clôture sera érigée entre le chemin du Havre et la rue des Carrières. Les résidents ainsi que les commerçants situés dans cette zone pourront y accéder, mais leur accès sera facilité par une accréditation.

L’accès se fera par un des neuf points d’entrée le long du périmètre. Cette zone protégée se poursuivra du côté sud de la route 362 vers l’ouest jusqu’au carrefour giratoire. L’accréditation sera offerte à tous les résidents demeurant le long de la route 362 dans ce secteur.