L'échangeur Turcot, un secteur à éviter cette fin de semaine

L’échangeur Turcot à Montréal sera une nouvelle fois le secteur à éviter cette fin de semaine en raison de la fermeture complète de nombreuses bretelles, jusqu’à lundi matin.

L’autoroute 20 et l’autoroute 720 seront complètement fermées à la circulation dans la direction ouest, de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’entrée temporaire en provenance du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue (échangeur Montréal-Ouest).

De ce fait, l’entrée de la rue Saint-Antoine ouest, à la hauteur de la rue Rose-de-Lima, sera fermée à partir de 22 h, vendredi. Un détour sera possible en continuant sur la rue Saint-Antoine, la rue Saint-Jacques, l’avenue Atwater et l’autoroute 15 nord. Même histoire pour l’entrée commune des rues Saint-Antoine, Sanguinet et l’avenue de l’Hôtel-de-Ville, qui sera fermée à compter 23 h 30.

Conséquemment, les bretelles pour l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 720 est vers le centre-ville et l’autoroute 20 est (du Souvenir) pour l’autoroute 720 est vers le centre-ville, seront fermées, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Même chose du côté de la bretelle de l’autoroute 15 nord en direction de l’autoroute 20 ouest (du Souvenir). Les entrées du boulevard De la Vérendrye et de la rue Saint-Patrick pour l’autoroute 20 ouest seront fermées.

Les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) en direction de l’autoroute 20 ouest (du Souvenir) et les bretelles de l’autoroute 720 ouest (Ville-Marie) pour l’autoroute 15 nord (Décarie) seront aussi fermées, entre vendredi 23 h 59 et lundi 5 h.

Il est à noter que la rue Saint-Jacques, dans les deux directions, entre le boulevard Décarie et la rue De Courcelle sera complètement fermée, de vendredi 22 h jusqu’à lundi 5 h.

Les automobilistes venant de la rue De Courcelle (nord) et de la rue Saint-Jacques (ouest) pourront passer via le chemin Glen, la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve.

Aussi, le boulevard Décarie sera fermé entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Saint-Jacques. La circulation sera permise sur le boulevard Décarie, en direction sud. Pour les piétons, un service de navettes sera disponible pendant la fin de semaine, toutes les 15 à 20 minutes.

Rappelons qu’en raison de la nouvelle configuration, les usagers qui empruntent la bretelle temporaire de l’autoroute 20 est en direction de l’autoroute 15 nord (Décarie) n’ont plus accès à la sortie 64 (rue Sherbrooke) et ce jusqu’en 2019. Il sera cependant possible de faire un détour via la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc).