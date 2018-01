Les évadés d’Alcatraz pourraient avoir survécu

Après l’évasion de la prison d’Alcatraz de Frank Morris et des frères Clarence et John Anglin en 1962, les autorités avaient conclu qu’ils s’étaient probablement noyés dans les eaux froides de la baie. Or, une personne affirmant être John Anglin a écrit à la police de San Francisco en 2013.

Cette mystérieuse lettre a finalement été rendue publique cette semaine par la chaîne américaine CBS. Dans celle-ci, John Anglin expliquait être atteint d’un cancer à l’âge de 83 ans. Il proposait d’aller en prison pour un an maximum en échange de soins médicaux. Si l’entente était acceptée, il allait dévoiler sa position exacte.

L’auteur de la lettre ajoutait que Clarence Anglin était mort en 2008 et Frank Morris en 2005.

Toutefois, le FBI n’avait pas pu prouver que cette lettre avait été écrite de la main d’Anglin et l’histoire n’avait pas été ébruitée.

Les trois prisonniers, des braqueurs de banque, avaient réussi à s’évader après avoir creusé un trou dans le mur de leurs cellules grâce à des cuillères aiguisées. Ils avaient ensuite gagné le toit de la prison et auraient pris l’eau sur une embarcation de fortune. Ils n’ont jamais été retrouvés.

Un film sur cette évasion a été réalisé en 1979 et mettait en vedette Clint Eastwood. Cette prison qui était réservée aux criminels les plus dangereux, fermée en 1963, est aujourd’hui l’une des attractions touristiques les plus populaires de San Francisco.