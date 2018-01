Les Québécois de l’opéra «JFK»

Un quatuor de chanteurs québécois a réussi à se tailler une place de choix dans la distribution majoritairement américaine de la plus récente production de l’Opéra de Montréal, «JFK».

Cet opéra, réalisé par le compositeur américain David T. Little et le librettiste canadien Royce Vavrek, raconte l’histoire de Jacqueline et John F. Kennedy quelques heures avant l’assassinat de ce dernier, le 22 novembre 1963.

«Quand tu prends des chanteurs qui sont habitués de chanter ensemble, il n’y a pas de difficulté à trouver une chimie pour soulever le tout», explique Gaétan Sauvageau, l’un des membres du groupe vocal Quartom à propos de la raison pour laquelle ils ont été choisis pour la pièce.

Le quatuor composé de M. Sauvageau, Benoit Le Blanc, Philippe Martel et Julien Patenaude sont, avec le baryton Alexandre Sylvestre, les seuls Québécois de la distribution du spectacle présenté à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, du 27 janvier au 3 février.

La majorité des neuf autres interprètes originaires des États-Unis et du Canada faisaient partie de la troupe originale du concert présenté pour la première fois en 2016 et mis en scène par Thaddeus Strassberger.

«C’est un beau groupe, tout le monde est gentil et on est très bien accueillis», répond M. Le Blanc lorsqu’interrogé sur l’expérience de travailler sur une production principalement américaine.

«Ce qui est bon aussi, c’est que la distribution l’a déjà fait et a déjà une chimie d’installée, en plus de nous qui nous nous connaissons déjà, ajoute M. Patenaude. On ne se rencontre pas juste trois semaines pour essayer de faire quelque chose. Grâce à ça, je pense que l’œuvre est gagnante et que le public va le ressentir aussi.»

L’importance de savoir s’adapter

Les Québécois ont déjà pu entendre le quatuor notamment à l’opéra, mais aussi au Centre Bell pour l’hymne national, dans un spectacle-bénéfice avec Lisa LeBlanc, à la cérémonie d'investiture de Julie Payette au poste de gouverneure générale et dans un spectacle hommage à Édith Piaf.

«Au départ, on s’est orientés vers du classique, mais au fil du temps on s’est réorientés vers les choses qui peuvent allez chercher un public peut-être moins connaisseur de musique classique, explique M. Le Blanc à propos des 10 ans de travail de Quartom. Une façon d’y arriver, c’est entre autres de mélanger les genres.»

«On s’adapte tout le temps, résume M. Patenaude. [Avec «JFK»] c’est différent, mais on a fait partie de plusieurs autres projets où on venait se greffer.»

Une scène complètement «délurée»

«La scène dans laquelle on est, c’est plus comme un rêve, c’est intense, explique M. Sauvageau à propos de leur moment dans l’opéra. Ce n’est pas quelque chose qu’on est nécessairement habitués de voir à l’opéra traditionnel. C’est quelque chose qui se rapproche un peu plus du théâtre que de l’opéra traditionnel.»

Les Québécois interprètent les rôles de cinq Texans accompagnant le personnage de Lyndon B. Johnson, le vice-président de M. Kennedy qui succède à ce dernier dans les heures suivant son assassinat.

Autre petite touche québécoise, la musique de l’opéra sera jouée par l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Steven R. Osgood.

Personnifiés John et Jackie Kennedy

Les deux interprètes principaux de l’opéra «JFK» se disent très contents d’avoir l’opportunité de présenter ce célèbre couple présidentiel différemment.

«Quand j’ai regardé cette pièce et partition pour la première fois, je me suis tout de suite dit que ça allait être incroyable d’avoir l’opportunité de créer quelque chose de nouveau en lien avec ce couple si important», explique Matthew Worth, l’interprète du 35e président des États-Unis John F. Kennedy.

L’opéra contemporain se concentre sur les derniers moments du couple présidentiel passés dans une chambre d’hôtel à Dallas et s’inspire de leur vie intime pour raconter une histoire présentant ces deux figures tragiques sous un nouvel angle.

«Dès la scène d’ouverture, on voit ces gens dans un bain, en train de se médicamenter avec de l’alcool, des cigarettes et de la morphine, ajoute M. Worth. Dès le début, on se dit que ce ne sont pas les gens que nous connaissons.»

«Tout le monde sait comment l’histoire finit, explique de son côté Daniela Mack, qui interprète Jacqueline Kennedy. Donc, je crois que c’est un choix brillant de peindre ce couple très puissant sous un angle différent.»

Les avantages de présenter une histoire contemporaine

Selon M. Worth et Mme Mack, interpréter des personnages contemporains dans un contexte sensiblement récent a plusieurs avantages non négligeables.

«La préparation est différente dans ce cas-ci parce que nous avons tellement d’archives et d’histoires en référence à qui ils étaient», explique Mme Mack.

«C’est certain que ça aide beaucoup pour la production, continue M. Worth. Par exemple, certains des costumes qu’on porte datent littéralement de cette époque plutôt qu’être une approximation.»

«Ça l’aide définitivement à se mettre dans le personnage», résume Mme Mack.