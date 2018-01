Optimisme prudent du milieu des affaires sur l'ALENA

Les milieux d'affaires affichaient vendredi un optimisme prudent au quatrième jour des discussions à Montréal pour la modernisation de l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA) que le président américain Donald Trump menace d'abroger.

Cet optimisme était nourri par l'arrivée prévue vendredi à Montréal d'une dizaine de membres d'une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis.

«Je crois que c'est la première fois qu'une délégation de la Chambre se déplace pour observer une ronde de négociations de l'ALENA», a dit Maryscott Greenwood, présidente du Conseil des affaires canado-américaines, une organisation basée à Washington.

«C'est significatif, cela dit que des représentants politiques clés aux États-Unis se concentrent sur l'importance» de l'ALENA, a-t-elle noté en marge de la sixième ronde des négociations entre les représentants du Canada, des États-Unis et du Mexique.

Les élus américains «commencent à se rendre compte» que l'ALENA «c'est important non seulement pour le Canada et le Mexique, mais aussi pour leur propre district (électoral, NDLR), leur propre État, et c'est un développement majeur», a-t-elle souligné.

«La discussion se poursuit sur toutes les questions, les propositions ne sont pas rejetées du revers de la main et c'est bien ainsi», a indiqué pour sa part le président de la Chambre de commerce du Canada, Perrin Beatty.

«S'il y a une volonté politique» que cette renégociation exigée par le président américain aboutisse, «c'est tout à fait possible, c'est faisable», a-t-il estimé.

«Le président des États-Unis a montré une certaine flexibilité dans les six derniers mois», a noté de son côté l'ancien représentant du Québec à New York, John Parisella.

La réunion de Montréal doit se terminer lundi par une conférence de presse de la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland, de son homologue mexicain à l'Économie Ildefonso Guajardo et du représentant américain au Commerce Robert Lighthizer.