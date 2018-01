TVA Publications cède le magazine «The Hockey News» à W. Graeme Roustan

Le Groupe TVA s’est départi du magazine «The Hockey News», qualifié dans les milieux sportifs de «bible du hockey», qu’il avait acquis du groupe Transcontinental en 2015.

La transaction, dont le montant n’a pas été précisé, a été annoncée, vendredi, par l’acheteur, soit Roustan Media, propriété de l’homme d’affaires W. Graeme Roustan, un natif de Sherbrooke ayant grandi à Montréal et vivant maintenant entre les États-Unis et le Canada.

«En tant qu’entrepreneur né au Québec, c’est un honneur et un privilège de suivre les traces de Rémi Marcoux et de Pierre Karl Péladeau, les précédents propriétaires successifs de «The Hockey News» qui sont deux des plus grands entrepreneurs que le Québec et le Canada aient connus», a déclaré M. Roustan, dans un communiqué.

«The Hockey News» a été fondé par Ken McKenzie et Will Cote en 1947. Après avoir appartenu à Whitney Communications et Transcontinental, son acquisition par TVA Publications avait été annoncée en novembre 2014 et complétée au mois d’avril suivant. «The Hockey News» faisait partie d’un groupe de 14 magazines de Transcontinental achetés par TVA Publications cette année-là.

Vendredi, en annonçant l’acquisition de «The Hockey News» de TVA Publications, M. Roustan a annoncé que le magazine constituera la base journalistique d’un nouveau site de nouvelles sportives qu’il compte lancer - à une date non précisée.