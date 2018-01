Une octogénaire reconnaît avoir frappé son conjoint avec une canne

L’agressivité d’une octogénaire et sa problématique de dépendance liée à l’alcool l’ont mené tout droit devant les tribunaux où elle a reconnu avoir commis une agression armée d’une canne et d’un parapluie à l’égard de son conjoint... des soixante et une dernières années.

En octobre 2017, une frêle femme de 82 ans, Antoinette Chiasson, avait comparu détenue au palais de justice de Québec, aux côtés de grands gaillards tatoués.

Menottée dans la boite des accusés, la petite dame détonnait visuellement et la Couronne avait accepté qu’elle puisse reprendre sa liberté pour la suite des procédures.

Vendredi, c’est en compagnie de sa fille qu’elle a reconnu avoir frappé son ancien conjoint qui, aujourd’hui, ne veut plus aucun contact avec elle.

« À l’époque des événements, l’accusée et son conjoint étaient en couple. Le 22 octobre, à 2h40, alors que monsieur dormait, madame est entrée dans la chambre et elle a frappé son conjoint sur la tête et les épaules à sept ou huit reprises avec une canne», a exposé la poursuivante, Me Julie Roy.

Par la suite, la dame, complètement déchaînée, a lancé des meubles au sous-sol, pendant que sa victime tentait de joindre les policiers. Chiasson avait toutefois prévu le coup et arraché les fils du téléphone.

« Monsieur a réussi à joindre les policiers sur son cellulaire et lorsqu’il est sorti de la chambre, l’accusée lui a donné des coups de parapluie aux épaules et à la tête. Elle a également pris une paire de ciseaux pour le menacer, mais monsieur a réussi à la désarmer», a ajouté Me Roy qui a précisé qu’au moment des faits, l’accusée «était ivre».

« L’alcool, ça ne fait que baisser les inhibitions et ça fait passer à l’acte. Mais votre vrai problème, c’est votre agressivité. Vous avez 82 ans... c’est à vous maintenant de prendre les moyens pour vous en sortir», a sermonné le juge Rosaire Larouche avant d’accepter de surseoir au prononcé de la peine.

Pour les deux prochaines années, Antoinette Chiasson sera sous probation et il lui a été interdit d’entrer en contact avec sa victime. De plus, elle devra se rendre dans un CLSC et prendre toute médication qui lui sera prescrite.

« Avouez que c’est quand même triste... mais on ne peut revenir sur les faits. Là, c’est mon cœur d’homme qui vous parle... et j’espère que les prochaines années, vous allez évoluer dans un climat de sérénité», a dit le juge en terminant.