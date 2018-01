Une voleuse enceinte ira en prison

Une préposée aux bénéficiaires enceinte qui s’est fait prendre à voler des aînés devant une caméra cachée par son employeur a été condamnée à cinq mois de prison.

De l’argent, des cartes bancaires et des bijoux ont disparu subitement en mai 2016 dans une résidence pour personnes âgées de Trois-Rivières.

Les gestionnaires ont suspecté Coryne Gauvin Landry, alors âgée de 26 ans, après avoir comparé les moments où les vols auraient eu lieu et les horaires des employés.

Ils lui ont tendu un piège en laissant traîner un billet de 20 $ dans une chambre. Ils ont aussi installé une caméra cachée pour vérifier si elle le volerait. La préposée s’est fait prendre la main dans le sac.

Récidive

Elle a été congédiée et une première plainte à la police a été déposée.

Pendant l’enquête, ses ex-employeurs ont alerté la police quand ils ont vu sur Facebook qu’elle avait recommencé à travailler dans une autre résidence.

Gauvin Landry avait sur elle des cartes bancaires qui ne lui appartenaient pas quand elle a été arrêtée, en plus d’une dizaine de comprimés de méthamphétamine.

La valeur totale des larcins est évaluée à 4000 $, dont 2000 $ de bijoux, selon Me Martine­­­ Tessier de la Couronne.

Des bijoux dérobés, dont des alliances, ont par ailleurs été retrouvés chez Gauvin Landry. Elle a fait une dizaine de victimes en deux mois et a utilisé les cartes volées pour retirer de l’argent ou faire de faux dépôts.

L’accusée a plaidé coupable à 15 chefs d’accusation de vol, de fraude ainsi que de possession de drogue.

Vulnérables

Le juge Jacques Trudel a rappelé qu’il est intolérable qu’on s’en prenne aux aînés.

« Qu’il s’agisse d’enfants, de personnes souffrant de maladies, de déficiences, ou de personnes âgées, le message doit être qu’on ne peut pas permettre des gestes comme cela, compte tenu de la vulnérabilité des victimes », a-t-il dit à la voleuse, qui est enceinte depuis peu.

« On ne cesse d’entendre les difficultés de notre système de santé, à soigner et à s’occuper des gens. Les préposés sont des personnes dont le rôle est très important. On ne cesse d’entendre parler de l’insuffisance des personnes qui peuvent occuper ces fonctions-là », a déploré le juge.