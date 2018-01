Allégations d’intimidation en milieu de travail contre Elizabeth May

Trois anciens employés du Parti vert du Canada accusent la chef Elizabeth May d’intimidation en milieu de travail.

Les allégations veulent qu’elle ait créé un environnement de travail toxique, a rapporté le «Toronto Star», samedi, en précisant que Mme May, 63 ans, crierait après certains employés, en plus de les ridiculiser devant leurs collègues.

«Ce dont j'ai été témoin était sa propension à être négative et - plus sérieusement - à réprimander, à déprécier et à intimider les gens», a dit Rob Rainer, qui a travaillé comme directeur par intérim pour le Parti vert du Canada en 2014.

«La façon dont nous parlons aux autres peut vraiment, vraiment blesser», a-t-il ajouté.

Selon lui, la formation écologique a échoué à contrer et à prévenir une forme d’abus «verbal et émotif» chez Elizabeth May, qui est députée depuis 2011 de la circonscription Saanich-Gulf Islands, sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Elizabeth May a nié les allégations dont elle fait l’objet de la part des trois anciens employés au cours d’un entretien d'une cinquantaine de minutes avec le journaliste Alex Ballingall du «Star». Même son de cloche de la part de la directrice générale du parti, Emily McMillan et d’un autre haut gradé chez les verts, qui ont laissé entendre au quotidien torontois que ces allégations n’étaient rien de plus que le fruit du mécontentement d'ex-employés.

Rob Rainer demande à Mme May de présenter des excuses à tous ceux qu’elle a pu blesser par sa conduite. Il souhaite de plus qu’un enquêteur indépendant se penche sur les allégations dont fait l’objet la chef des verts.

«Elle devrait être contrainte de démissionner comme chef du parti et de siéger comme députée indépendante», a dit M. Rainer.

Une autre ancienne employée, Diana Nunes, qui a bossé pendant plus de 10 ans comme directrice des finances du Parti vert du Canada, a été mise à la porte «abruptement» en avril 2015. Selon ses dires, Mme May «piquait des crises» et criait après des employés. Elle était «intimidatrice» et était «profondément méchante».

Elizabeth May s'est plutôt décrite, en entrevue avec le «Star», comme une chef généreuse et encourageante. Elle a aussi dit qu’elle ne se souvient pas d’avoir crié au travail. «Je suis l’antithèse de la chef intimidatrice», a indiqué Mme May.