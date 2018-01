Départ canon pour le Carnaval

Fort de nombreuses nouveautés et d’une formule éclatée héritée de l’édition précédente, le Carnaval de Québec a démarré du bon pied, samedi, attirant une foule impressionnante en Haute-Ville.

La température clémente aidant, les amateurs de la fête hivernale ont répondu présents alors que le Carnaval tenait sa première journée complète d’activités dans le secteur de la Grande-Allée, au lendemain du couronnement de la Reine du Carnaval.

Outre l’expérience Odyss Terre de Glace au Palais de Bonhomme, présentée à la tombée de la nuit, les carnavaleux ont pu noter plusieurs changements et ajouts à la programmation, notamment au Camp à Joe, où l’on compte plusieurs nouvelles activités. De quoi plaire aux détenteurs de l’effigie.

Lia Zannier et ses amies sont venues de l’Ontario pour participer à l’événement. «C’est fantastique. C’est notre première visite ici et on aime tout. On se disait justement que c’est tellement canadien comme fête avec le sirop d’érable et nos habits d’hiver», s’est-elle exclamée, en ajoutant qu’elle rêvait depuis ses huit ans de rencontrer Bonhomme... ce qu’elle a finalement pu faire, en avant-midi.

Nombreux touristes

Elle n’est pas la seule touriste à s’être déplacée. Grey Salladai et sa conjointe, du Tennessee, aux États-Unis, en étaient à leur deuxième visite à Québec, mais leur première expérience au Carnaval de Québec.

«Nous avons beaucoup de plaisir. Nous avions visité la ville il y a quelques années durant l’automne, mais ça valait la peine de revenir pour cet événement-là», a affirmé M. Salladai.

Le Carnaval de Québec estime que 50 % de sa clientèle provient de l’extérieur de la région de Québec, dont 10 % des États-Unis. Les retombées économiques sont importantes, a avancé la directrice commercialisation, Marie-Ève Jacob, puisque 44 % des visiteurs dorment au moins une nuit à l’hôtel.

Toujours se renouveler

Le Carnaval de Québec se fait un devoir de renouveler son offre pour susciter l’intérêt de la clientèle locale. Depuis quelques années, les gens de Québec se réapproprient la fête, croit la directrice générale Mélanie Raymond.

«C’est pour eux qu’on travaille en premier lieu, a-t-elle mentionné. [...] [Pour cela], il faut avoir du nouveau contenu à leur offrir année après année et, cette année, c’est particulièrement vrai parce qu’on a réinvesti 500 000 $ de plus dans notre programmation, donc, évidemment, ç’a un effet, ça doit paraître et ça paraît», s’est-elle réjouie.