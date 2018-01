Des images de l’horrible blessure à la cheville de Tom Cruise

En août dernier, le populaire acteur Tom Cruise a subi une grave blessure sur le plateau de tournage du film Mission impossible 6.

Près de six mois après s’être cassé la cheville droite, il a décidé de rendre publique la vidéo qui démontre toute la gravité de sa blessure.

C’est vendredi, au Graham Norton Show, que Tom Cruise a expliqué comment il s’est blessé.

L’acteur âgé de 55 ans a raconté qu’il devait initialement sauter entre deux édifices alors qu’il était évidemment attaché.

Malheureusement pour lui, il a manqué d’impulsion et a foncé sur le mur de l’édifice.

C’est donc sa cheville droite qui a absorbé l’impact, se cassant instantanément (2:34).

«C’était ça le but de l’acrobatie. Je devais m’accrocher au mur puis me relever et courir», a-t-il dit.

Tom Cruise a déclaré à Graham Norton que sa cheville était maintenant rétablie et qu’il avait pu reprendre le tournage de Mission impossible 6, qui devrait sortir en salle au mois de juillet 2018.