Kim Kardashian aurait dépensé des millions pour son accouchement

Kim Kardashian n'a pas regardé à la dépense pour l'arrivée de son troisième enfant. Selon le magazine Closer, la star de la télé-réalité, qui a accueilli sa petite fille le 15 janvier, a dépensé 20 000 $ par nuit pour une suite de l'hôpital privé Cedars Sinai, 380 000 $ pour réserver les six suites adjacentes, et 70 000 $ pour un service de sécurité permanent.

La star et son mari Kanye West, qui sont déjà parents de North, quatre ans, et de Saint, âgé de deux ans, ont aussi fait des pieds et des mains pour s'assurer que leur mère porteuse avait tout ce qu'elle voulait à sa disposition.

« Kim et Kanye voulaient que la naissance soit aussi confortable que possible pour leur mère porteuse, alors ils ont fait des efforts supplémentaires pour s'assurer que tout était parfait », a déclaré une source à Closer.

En plus d'une sage-femme, de deux assistantes maternelles et du médecin personnel de Kim Kardashian, Paul Crane, qui facture un accouchement à 55 000 $, la mère porteuse a dormi sur des draps tissés en jacquard d'or et de soie, a pu se délecter de soins dans un spa et avait même une harpiste à sa disposition pendant son séjour de trois nuits.

« (Ils) ont aussi amené leur propre chef cuisinier privé à la cuisine de l'hôpital, ce qui a coûté 7 000 $ et ont embauché le photographe vedette James Hickey pour prendre les premières photos du bébé, ce qui leur a coûté 8 000 $ », a ajouté la source.

Lorsque Chicago est arrivée, elle a rapidement été enveloppée dans des vêtements de designer, dont une grenouillère Dolce & Gabbana.

L'arrivée du bébé aurait également rapproché le couple, Kanye West ayant été photographié peu de temps après l'accouchement avec un grand sourire rare sur le visage : « Kanye et Kim sont sur une bonne vague depuis la naissance et cela leur a permis de retrouver ce lien entre eux », a ajouté la source