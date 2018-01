La date de la saison finale de Game of Thrones dévoilée

L’actrice Maisie Williams a dévoilé au que le premier épisode de la saison finale de Game of Thrones sera diffusé en avril 2019.

HBO avait confirmé au début du mois de janvier que la série télévisée prendrait fin en 2019, mais aucune date n’avait été avancée.

Celle qui incarne Arya Stark a déclaré que le tournage cessera en décembre prochain.

«C’est quatre mois consacrés à ces énormes épisodes. Il y a beaucoup de choses qui vont en édition finale. Tu ne voudrais pas précipiter les choses. On doit ça aux fans et aux téléspectateurs. On veut faire cette dernière saison au meilleur de nos capacités», a-t-elle affirmé en entrevue au MetroNews.

Il reste 429 jours, c’est-à-dire 1 an, 2 mois et 5 jours, avant le mois d’avril. Patience... De toute façon, l’hiver est déjà arrivé.