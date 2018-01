Le racisme et la discrimination doivent cesser, dit la ministre Bennett

Le nombre alarmant d’enfants autochtones qui vivent en foyer d’accueil est le fruit de la discrimination et du racisme persistants, estime la ministre canadienne des Affaires autochtones et du Nord.

Au terme de la réunion d’urgence sur la question des soins aux enfants autochtones, Carolyn Bennett a déclaré vendredi que les travailleurs sociaux et les agences devraient y penser à deux fois avant de les enlever à leur famille.

«Chaque agence doit se poser la question avant de procéder, est-ce qu’il y a autre chose que je pourrais faire», a dit Mme Bennett dans une entrevue au «Ottawa Citizen».

La ministre déplore que des intervenants sociaux se tournent automatiquement vers les foyers d’accueil pour procurer un meilleur environnement aux enfants autochtones.

«Soyons honnêtes à propos de la place du racisme et de la discrimination dans ces décisions. Cela doit cesser», a indiqué la ministre.

La conférence de deux jours portant sur le thème «The Children and Families Together» a rassemblé des leaders des communautés autochtones canadiennes avec les membres des gouvernements provinciaux, territoriaux et les ministres fédéraux Carolyn Bennett et Jane Philpott.

Plusieurs témoignages d’autochtones qui ont été arrachés à leur famille et trimbalés d’une famille à l’autre avant d’être expulsés du système à 18 ans ont été entendus lors de cet événement.

«Les données suggèrent que ça arrive tous les jours au Canada que des enfants autochtones soient enlevés à leur mère à la naissance», a déclaré Mme Philpott, ministre canadienne des Services aux Autochtones au «Ottawa Citizen».

Mme Philpott a annoncé jeudi un plan en six points pour faire face au problème de la surreprésentation des enfants autochtones dans les foyers d’accueil.

«Les enfants doivent rester avec leur communauté et leur famille à moins que ce soit absolument impossible, a dit Mme Bennett. Bien sûr, la sécurité de ces enfants est fondamentale, mais ils peuvent être en sécurité chez leur tante, chez leur grand-mère, dans un programme communautaire de soin familial. Alors, ne laissons pas la sécurité être une excuse pour retirer ces enfants de leur culture.»