Le remplacement de deux réfrigérateurs dans Air Force One coûtera 23,6 millions $ US

Le remplacement de deux des cinq réfrigérateurs d’Air Force One, l’avion présidentiel à bord duquel voyage Donald Trump, coûtera 23,6 millions $ US au trésor public américain, l'équivalant de 29 millions $ CAN.

C’est ce qu’a rapporté cette semaine le site spécialisé Defense One.

C’est Boeing, le concepteur d'Air Force One, qui a obtenu ce contrat en décembre dernier.

Les réfrigérateurs, qui sont basés sur la technologie qui était disponible en 1990 lors de la livraison d’Air Force One, ne sont plus aux normes de stockage des aliments, a précisé à CNN Ann Stefanek, porte-parole de la US Air Force.

Les 23,6 millions $ US incluent notamment les tests qui doivent être menés par la Federal Aviation Administration. Le contrat doit aussi couvrir les frais de soutien technique, incluant le design, la production et l’installation des réfrigérateurs en question.

Eric Schultz, l’ancien conseiller principal du président Barack Obama, a tourné en dérision cette importante dépense, vendredi, sur Twitter, en disant «nous aurions été mis en accusation» si nous avions accordé un tel contrat.