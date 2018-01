«L'épreuve: le remède mortel»: la dernière bataille

Après cinq ans, la trilogie de «L’épreuve» tire sa révérence avec «Le remède mortel», dernier volet de cette franchise de science-fiction apocalyptique pour adolescents tirée des romans de James Dashner. Réalisé une fois de plus par Wes Ball et mettant en vedette Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Ki Hong Lee, Rosa Salazar et Giancarlo Esposito, le film promet une conclusion à la hauteur des attentes.

Prévu au départ pour sortir en février 2017, le long métrage a dû être reporté en raison d’un grave accident dont Dylan O'Brien a été victime pendant l’exécution d’une cascade alors qu’il était tombé de moto et avait été heurté par un véhicule. Il a mis des mois à se remettre de la commotion cérébrale, de la fracture et des lacérations au visage.

«J’avais perdu énormément de fonctionnalités physiques, y compris dans les gestes quotidiens. Je n’avais pas, non plus, l’impression d’être capable de me retrouver dans des situations sociales, encore moins me présenter au travail et être responsable d’une performance. De longues heures sur un plateau, livrer des dialogues et porter un film... ça m’angoissait», a-t-il confié à «Vulture».

Au bout de six mois de convalescence, il a accepté le rôle principal d'«Assassin américain», sorti l’an dernier, avant d'enfiler de nouveau son costume de Thomas dans «Le remède mortel».

«Rien de moi ne voulait y retourner, a-t-il expliqué dans les pages de ¨People¨. Cela m’a demandé énormément d’efforts que de dépasser mon instinct qui me dictait de ne pas le faire à cause du traumatisme que j’avais vécu.»

À la poursuite de Wicked...

«Le remède mortel» débute six mois après la fin de «La terre brûlée». Les Blocards, dont Thomas est le chef, se sont organisés et veulent sauver Minho (Ki Hong Lee), fait prisonnier et promis au laboratoire d’expérimentation. De plus, Thomas veut mettre Ava Paige (Patricia Clarkson) hors d’état de nuire et délivrer les jeunes utilisés par l’organisation comme cobayes. Comme dans le roman, le personnage de by Gally (Will Poulter) revient. À la tête d’un groupe de résistants, il mène aussi la lutte contre Wicked, mais Thomas n’a absolument pas confiance en lui.

«Il y a beaucoup d’éléments [du film] qui ne sont pas exactement comme dans le roman, mais qui ont été inspirés par la trilogie. Nous avons eu la chance que James Dashner nous soutienne dans nos choix car nous voulions faire tout notre possible pour respecter les fans», de souligner Wes Ball.

Direction l’Afrique du Sud

«Le premier film, avec le labyrinthe, était tout en ciment et en pourriture. Le second était en sable, en rouille et en braises. Celui-ci, ¨Le remède mortel¨, est un monde de verre et d’acier. Chaque film possède ses propres tonalités et sa propre palette de couleurs», a noté Wes Ball.

Pour rendre à l’écran cet univers de «verre et d’acier», la production a décidé d’aller tourner en Afrique du Sud, pays qui offre un large éventail de décors naturels et architecturaux.

Ainsi, c’est dans le désert du Kalahari que la séquence d’ouverture a été filmée. On y voit Thomas et son groupe prendre un train d’assaut afin d’aller délivrer Minho.

«Cette scène était très amusante à tourner, vraiment l’un des points forts du tournage, a indiqué Barry Pepper, dont le personnage de Vince est l’un des leaders du bras droit. Je tournais cette séquence d’action, je sautais de la voiture, montais sur le train et j’étais trempé de sueur. En 10 minutes, j’étais sec. Le soleil était tellement chaud! Je n’ai jamais rien connu de tel! Et les paysages étaient splendides!»

Pour Rosa Salazar, le fait de se retrouver en Afrique du Sud a été une expérience inoubliable. «Quand on se rend à Upington [NDLR: la ville proche du désert du Kalahari], on pense être à Albuquerque tant le terrain est similaire. En fait, on pourrait être n’importe où au Montana... puis des villageois arrivent et on réalise alors qu’on se trouve en Afrique! On réalise rapidement qu’on se trouve dans un endroit où les gens se rassemble, où ils s’intéressent à ce qui se passe autour d’eux, qu’ils le disent et qu’ils se battent. Ici, les gens se soulèvent et se battent, et c’est ce qui est extraordinaire puisque c’est justement le sujet du film.»

Les extérieurs du siège de Wicked et des laboratoires sont, en fait, ceux du Centre des conventions du Cap tandis que les intérieurs ont été construits dans les locaux d’un vieil entrepôt à quelques kilomètres de la capitale, le chef décorateur Daniel Dorrance ayant pour mandat de fabriquer de longs corridors dans lesquels Wes Ball pouvait tourner en plan séquence, sans avoir besoin de couper les scènes.

Quant au «lieu sûr» du roman, le campement qui rappelle celui du premier volet, il s’agit des décors du centre de vacances Kogel Bay Beach Resort, dans lequel Dorrance a placé des tentes.

Ce que les acteurs disent de leurs personnages

«Jorge est un mercenaire. Il est là depuis tellement longtemps qu’on découvre des choses sur lui dans ce film. On se demande d’ailleurs quelle était son allégeance et c’est un peu comme de regarder son enfant grandir.» - Giancarlo Esposito

«Tout le monde a été obligé de ¨marcher ou crever¨. Wicked possède l’antidote et l’organisation tient la vie de tout le monde dans la paume de sa main. Vince essaye simplement de survivre en sauvant autant de jeunes qu’il le peut.» - Barry Pepper

«Elle a un objectif, c’est évident, et les sentiments, pensées ou émotions d’autrui ne sont pas importants pour elle. Ce qui est important, c’est la survie. On voit un côté beaucoup plus personnel d’Ava dans ce troisième volet. On voit comment elle vit, on voit qu’elle est beaucoup plus influencée par les interactions humaines. À la fin, on s’aperçoit qu’elle pensait vraiment que ce qu’elle faisait était justifié.» - Patricia Clarkson

«Janson est un employé de Wicked, un peu comme un policier. Dans le dernier film, Janson était présenté aux jeunes – si on peut les appeler comme ça – comme un mec qui pourrait les aider. Mais non, il n’est pas bon du tout.» - Aidan Gillen

Au Québec: Xavier Dolan est Thomas

Xavier Dolan a beau enchaîner les films à titre de réalisateur, il n’a jamais abandonné le doublage.

Ainsi, depuis la sortie de «L'épreuve : le labyrinthe» en 2014, c’est lui qui double Dylan O'Brien dans la trilogie. De plus, il a prêté sa voix à l’acteur dans «Assassin américain» l’an dernier.

Depuis le premier opus de ce cycle, ce sont d’ailleurs les mêmes acteurs québécois qui doublent les personnages. Ainsi, Catherine Brunet est la voix francophone de Teresa, Magalie Lépine-Blondeau celle de Brenda et Alain Zouvi prête la sienne à Jorge.

«L'épreuve: le remède mortel» est à l’affiche dans les cinémas de la province depuis le 26 janvier.