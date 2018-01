«L'épreuve: le remède mortel»: lourd et dépassé

Phagocytée par les films de super héros, la formule des sagas apocalyptiques pour jeunes semble s’essouffler, comme en témoigne «L'épreuve: le remède mortel», le dernier volet du genre à arriver en salle.

Sans trop revenir sur les deux épisodes précédents, on retrouve Thomas (Dylan O'Brien), Newt (Thomas Brodie-Sangster), Brenda (Rosa Salazar), Vince (Will Poulter) et Jorge (Giancarlo Esposito).

Ils sont en pleine tentative de sauvetage de Minho (Ki Hong Lee), capturé par les forces de Wicked et mis dans un train avec des dizaines d’autres jeunes vers la Dernière Ville, où ils seront soumis à des tests.

Cette première scène est haletante, le cinéaste Wes Ball et son équipe, dont le directeur de la photographie Gyula Pados («Prédateurs»), n’ayant pas lésiné sur les moyens pour ouvrir le long métrage de manière fracassante.

Et les décharges d’adrénaline ne s’arrêtent pas là, le film de 142 minutes enchaînant l’action à un rythme soutenu.Car Thomas et son groupe de Blocards doivent pénétrer dans la Dernière Ville à la suite de Minho et se mesurer à Ava Paige (Patricia Clarkson) et à Janson (Aidan Gillen).

Notre héros retrouvera également Teresa (Kaya Scodelario), toujours convaincue du bien-fondé des expérimentations médicales - tout comme Ava d’ailleurs -, et aura fort à faire s’il veut sauver l’humanité des ravages du virus.Au-delà des scènes d’action - et du dénouement de la trilogie cinématographique amorcée en 2014 -, on constate que cette «Épreuve: le remède mortel» possède un scénario plutôt élémentaire.

L’effet de surprise dissipé au fil des deux premiers longs métrages, le scénariste T.S. Nowlin et le réalisateur Wes Ball ont du mal à captiver les spectateurs autrement qu’en usant des stratagèmes habituels, dont les inévitables poursuites et explosions en tout genre.

On se prend, en plein milieu du visionnement, à trouver que le concept de film post-apocalyptique pour jeunes a déjà vieilli.

Depuis la fin des «Hunger Games» et de la série «Divergence» (les «Cinquième vague» et autres «Stratégie Ender» étant morts au fil d’arrivée), la pléthore de super héros qui peuplent désormais les salles de cinéma a changé le paysage.

Marvel, avec son recentrage vers l’humour bon enfant dans ses nombreuses productions depuis «Les gardiens de la galaxie» fait donc apparaître le propos de «L'épreuve: le remède mortel» comme lourd et désormais dépassé. Et seuls les irréductibles trouveront de quoi se satisfaire dans l’«Épreuve: le remède mortel».

Note: 2,5 sur 5