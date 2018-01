Lisée demeure confiant malgré tout

Le chef péquiste Jean-François Lisée se «réjouit» des résultats du plus récent sondage Léger, même si sa formation politique demeure bonne troisième dans les intentions de vote des électeurs.

À neuf des mois des élections, un coup de sonde dont les résultats ont été publiés samedi matin dans «Le Devoir» place la Coalition avenir Québec en pôle position avec 39 % des intentions de vote, soit un gain de 3 % par rapport à décembre dernier.

Selon ce sondage, si des élections avaient eu lieu aujourd’hui, le parti de François Legault aurait formé un gouvernement majoritaire, appuyé par 46 % de l’électorat francophone.

Le Parti libéral du Québec, qui dégringole à 28 % des intentions de vote - une baisse de quatre points par rapport au mois dernier, un creux historique - se serait retrouvé du côté de l’opposition officielle.

Le Parti québécois marque un seul point, pour atteindre 20 %, alors que Québec solidaire perd deux points pour fermer la marche à 9 %.

Lisée se sent «au diapason» des Québécois

Qu’à cela ne tienne, le chef péquiste se sent malgré tout en phase avec les priorités et les valeurs des Québécois, qui dans le sondage, préfèrent majoritairement (66 %) un réinvestissement en santé, en éducation, pour les familles, les enfants et les aînés avant une baisse d’impôts (34 %).

«On est au diapason des deux tiers des Québécois, moi ça me réjouit», a commenté Jean-François Lisée, samedi matin, à son arrivée au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, où s’ouvrait ce matin le Conseil national du Parti québécois.

«Les deux tiers ont dit comme nous au Parti québécois: l’important, c’est de réinvestir dans les services, puis un tiers ont dit qu’ils étaient d’accord avec ce que dit le PLQ et la CAQ, a analysé M. Lisée. Donc le PLQ et la CAQ se partagent un tiers des Québécois, je suis prêt à leur laisser. Deux tiers des Québécois sont d’accord avec les valeurs, les priorités du Parti québécois, ça c’est extrêmement encourageant pour la suite.»

«Tout ce qui monte finit par redescendre»

Venu fouetter les militants réunis à Saint-Hyacinthe, le député Mathieu Traversy a rappelé que «tout ce qui monte finit par redescendre», en ciblant la Coalition avenir Québec, «la plus grosse montgolfière politique qu’on n’a pas vue depuis longtemps», a-t-il martelé.

«François Legault n’a qu’à bien se retenir», a prévenu M. Traversy.

Le leader parlementaire péquiste Pascal Bérubé a quant à lui souligné le côté «brouillon» du parti de François Legault, en rappelant quelques faux pas commis par la CAQ au cours des derniers mois.