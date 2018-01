Trudeau célèbre la mémoire des victimes de l’Holocauste

Le premier ministre Justin Trudeau a transmis samedi un message de soutien à la communauté juive, qui se recueillait à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste.

«Aujourd'hui, nous pleurons les plus de six millions de Juifs assassinés durant l'Holocauste et les innombrables autres victimes des atrocités perpétrées par le régime nazi», a déclaré par voie de communiqué M. Trudeau, qui a également rendu hommage aux survivants.

«Les années passent, les survivants de l'Holocauste se font moins nombreux, et l'urgence de notre devoir se fait de plus en plus sentir. Nous ne devons jamais oublier la capacité de l'humanité à faire du mal et à détruire. Nous ne devons jamais oublier les dangers de l'antisémitisme, de l'indifférence et du silence face aux atrocités. Les récits des survivants doivent être racontés, encore et encore, a ajouté le premier ministre canadien.

«Trop souvent, les paroles ne se transforment pas en action. Lorsque nous promettons "plus jamais", nous nous réengageons à créer un monde qui va au-delà de la tolérance pour apprendre à aimer ses différences. Nous promettons de toujours nous dresser contre le racisme et la haine, et de faire preuve de vigilance contre la résurgence de l'antisémitisme et de la xénophobie.»

Justin Trudeau a aussi invité les Canadiens à réfléchir aux leçons de l'Holocauste. «Nous devons raconter l'histoire de ceux qui ont tragiquement perdu la vie et de ceux qui ont survécu à des actes effroyables. Nous ne devons jamais oublier.»