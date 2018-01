Un an plus tard, les familles des victimes témoignent de la douleur

Six personnes ont perdu la vie lors de la tuerie de Québec et huit ont été blessées. Pour les familles des disparus, un long et difficile deuil commençait. Presque un an plus tard, alors que l'on s'apprête à commémorer le drame, les veuves des victimes ont raconté pour la première fois leur douleur devant les médias.

Réunies pour l’occasion sur les lieux de l’attentat, à la Grande Mosquée de Québec, les familles des victimes ont livré des témoignages touchants, exprimant la douleur qu’elles ressentent encore aujourd’hui.

Des veuves, des proches des familles ou encore des orphelins ont pris la parole tour à tour pour remercier tous ceux qui leur avaient exprimé leur soutien au cours de l’année qui vient de s’écouler.

«On remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont soutenus à la suite de ce tragique événement survenu ici même, il y a de cela une année, a déclaré une veuve d’une des victimes, la voix enrouée par l’émotion. Vous ne pouvez pas savoir à quel point toutes les marques de soutien, de solidarité et d’affection nous ont permis de passer à travers ces moments si difficiles.»

La fin de semaine est par ailleurs chargée en événements publics pour commémorer l’attentat du 29 janvier 2017. Samedi soir, c’était journée portes ouvertes à la Grande Mosquée alors que les citoyens étaient invités à aller à la rencontre de la communauté musulmane. En après-midi, une projection du documentaire «Ta dernière marche dans la mosquée» était organisée du côté de l’Université Laval.

Vendredi, la communauté musulmane a salué la mémoire de leurs camarades disparus dans l’intimité de la salle de prière de la mosquée du chemin Sainte-Foy.

