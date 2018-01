Un tueur en série serait lié à au moins quatre des cinq gais disparus depuis 2010

Bruce McArthur, qui est accusé d’avoir tué deux hommes gais portés disparus depuis l’an dernier à Toronto, pourrait être lié à d’autres disparitions inexpliquées.

Selon le «Globe and Mail», le paysagiste de 66 ans aurait entretenu des liens personnels ou professionnels avec au moins quatre des cinq hommes qui se sont évanouis dans la nature ces dernières années dans la Ville Reine.

Le quotidien torontois, qui s’appuie sur les témoignages d’amis et de proches de ces hommes disparus dans un article paru samedi, indique que McArthur, qui a été décrit comme un tueur en série ces dernières semaines, a un historique de sexe avec violence.

Quatre-vingt-dix minutes avant son arrestation survenue le 18 janvier dernier, McArthur s’est connecté au site fétichiste Recon, où, dans son profil, il précise rechercher des «hommes soumis de tout âge».

Le «Globe» a interviewé Peter Sgromo, un homme qui dit connaître McArthur depuis une décennie. Ils se sont notamment vus le printemps dernier dans un bar de Toronto, puis ils ont quitté pour se rendre dans la fourgonnette de McArthur, décrite par M. Sgromo comme une «petite salle de jeu mobile». McArthur a alors consommé des poppers, un vasodilatateur qui procure un effet euphorisant, puis les deux hommes ont eu une relation sexuelle. Selon le témoignage de M. Sgromo, McArthur est vite devenu trop rude à son goût.

C’est seulement après l’arrestation de McArthur que M. Sgromo a contacté la police pour rapporter cette relation sexuelle qui ne l’a pas enchanté.

En plus des deux victimes présumées de McArthur, dont les corps n’ont toujours pas été retrouvés, l’accusé est suspecté d’être lié à la disparition de trois autres hommes disparus entre 2010 et 2012, soit Abdulbasir Faizi, Skandaraj Navaratnam et Majeed Kayhan. Selon le «Globe», le suspect avait des liens avec les deux derniers, qui sont respectivement disparus en 2010 et en 2012. Un ami de Navaratnam et Kayhan a dit que McArthur était le type d’homme qui les branchait, soit quelqu’un de plus âgé, ayant les cheveux blancs et qui est solidement bâti.