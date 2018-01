Atteint d'un cancer incurable, un jeune homme de 19 ans réalise son souhait de se marier

Un jeune homme en phase terminale d'un cancer va réaliser son rêve et épouser sa petite, dimanche, à Valrico en Floride.

Dustin Snyder sait que ses jours sont comptés et devient chaque jour un peu plus faible, mais il souhaite plus que tout réaliser son dernier souhaite, marier son âme soeur.

«Je ne penserais jamais à le quitter, explique sa fiancée Sierra Siverio. Mais j'essaye de ne pas trop y penser.»

Dustin a toujours été en pleine forme. Il était une star du baseball et du football. À 18 ans, il a été diagnostiqué avec une rare forme de cancer.

Après six mois de chimiothérapie, il était guéri, mais voilà qu'il y a trois semaines, il a perdu la vue et avait beaucoup de douleur. Dustin s'est rendu à l'hôpital et a appris que le cancer était revenu.

Il y a trois jours, il a décidé d'épouser Sierra. «Elle signifie tout pour moi», dit-il péniblement.

Une femme a décidé de prêter son terrain et sa ferme pour le mariage. La communauté a amassé de l'argent pour les bagues, la robe et un smoking.

Même s'ils savent qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps, Dustin et Sierre comptent profiter de chaque minute.