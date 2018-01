Du nouveau cet hiver à MAtv

Plusieurs nouveaux visages arrivent à MAtv cet hiver dont Olivier Robillard Laveaux qui sera à la barre de la 24e édition de Ma première Place des Arts.

MAtv, l’une des chaines de télévision communautaire de Montréal, compte à partir de cette semaine quelques nouveautés et retours dans le cadre de sa programmation d’hiver dont les émissions «Ma Parole!» et «Yoga doux».

Dans le cas de M. Robillard Laveaux, notamment connu pour avoir travaillé à Télé-Québec, Radio-Canada et Musique Plus, la chaine diffusera à partir du 24 mars les quarts de finale et la finale de la compétition musicale ayant notamment aidé les carrières de Klô Pelgag, Nicola Ciccone et Philippe Brach.

La programmation de la chaine fondée il y a plus de 40 ans est cependant toujours composée majoritairement de projets soumis et réalisés par des citoyens.

«Ma Parole!», un de ces projets citoyens présentés à partir du 8 février, vise à donner l'opportunité à des Montréalais de différentes communautés de discuter à l'écran d’importants enjeux urbains.

« C’est vraiment des citoyens, monsieur et madame tout le monde, qui peuvent avoir accès à la télévision, » explique Isabelle Larin, la directrice à la programmation et au marketing pour MAtv.

« Pour nous, la diversité des voix est très importante », ajoute-t-elle Mme Larin en donnant aussi en exemple l’émission «Ère Libre» animée par Michèle Sirois qui se concentre sur la communauté des ainées, un groupe moins bien desservi par les médias traditionnels selon elle.

Une programmation variée

La chaine communautaire de Vidéotron présente aussi des émissions de nouvelles locales, un aspect très important selon Mme Larin.

« Vous allez à Saguenay, à Québec, à Rimouski, ces télévisions-là n’ont pas beaucoup de reflets de leur région et donc c’est une possibilité pour eux de faire valoir leur région par l’information locale », explique la directrice.

À Montréal, les émissions «Mise à jour» et son équivalent anglophone «CityLife» se concentrent sur des sujets touchant la métropole et sa couronne.

Pour les amateurs de sport, MAtv présentera aussi des parties de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le vendredi soir.