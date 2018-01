La Loi sur l'immatriculation des armes à feu en vigueur lundi

La Loi sur l'immatriculation des armes à feu entre en vigueur demain.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, doit expliquer ses modalités en conférence de presse aujourd'hui à Montréal.

Comme le prévoit la loi, l'enregistrement des armes sans restriction sera sans frais pour les propriétaires et pourra se faire en ligne, et ils auront un an pour le faire.

Le burinage ne sera pas nécessaire, comme l'avaient exigé certains groupes. Cette mesure aurait eu pour effet d'altérer certaines armes de collection dont la valeur peut s'élever à quelques milliers de dollars.

Les citoyens qui ne respecteront pas la loi s'exposent à des amendes allant jusqu'à 5000 dollars.

Il se sera finalement écoulé un an et demi entre la mise en place officielle du registre et l'adoption du projet de loi 64 sur l'immatriculation des armes à feu, en juin 2016, par l'Assemblée nationale.

Les opposants en colère

À quelques heures de l'entrée en vigueur, les opposants à la loi, dont fait partie le collectif «Tous contre un registre québécois des armes à feu, accusent le ministre Martin Coiteux d'être carrément disgracieux.

«On trouve ça un peu disgracieux du ministre Coiteux qui met ça en branle le 29 janvier en même temps que la Mosquée de Québec», dit Guy Morin, président de «Tous contre un registre québécois des armes à feu» qui croit fermement que le registre sera inapplicable.