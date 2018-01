La neige sera chargée dimanche soir à Montréal

La Ville de Montréal a changé d’idée et chargera la neige dimanche soir.

Le chargement aurait dû être annoncé plus tôt cette semaine, a reconnu le responsable des services aux citoyens et maire de Verdun, Jean-François Parenteau.

«Le redoux n’est pas aussi grand et l’accumulation prévue lundi n’est plus au rendez-vous. À postériori nous aurions pu décréter avant. Ce fut un mauvais choix de ma part et je m’en excuse», a-t-il écrit samedi soir sur Twitter.

La Ville avait l’intention de laisser fondre la neige et la glace accumulées grâce aux températures plus chaudes prévues samedi. Dimanche matin, les trottoirs et les routes étaient toujours glissants.

La cinquième opération de chargement de neige depuis le début de l’hiver débutera à 19 h pour l’ensemble du territoire montréalais.

Montréal compte plus de 6000 de trottoirs et 4000 km de rues.