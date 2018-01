Lady Gaga attire tous les regards sur le tapis rouge

La tenue et la coiffure de la chanteuse Lady Gaga a attiré tous les regards dimanche soir sur le tapis rouge des Grammys, à New York.

Sa longue jupe noire, traînant sur plusieurs mètres derrière elle et une combinaison en dentelle noire à col montant n’ont pas manqué de faire réagir.

Ses longs cheveux blond platine étaient réunis dans une tresse, dans laquelle serpentait un fil noir.

Fidèle à ses habitudes, la chanteuse portait des bottillons à la plateforme démesurée.

La chanteuse portait aussi à la boutonnière une petite fleur blanche et une épinglette du mouvement «Time’s Up», en soutien au mouvement anti-harcèlement sexuel.