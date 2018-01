Le double d'appels chez Urgences-Santé

La glace qui recouvre Montréal depuis près d'une semaine donne bien des maux de tête aux piétons et automobilistes, mais aussi aux ambulanciers qui doivent répondre à un volume d'appels plus élevé que la normale.

«Effectivement, le volume est très élevé depuis hier [samedi]. On constate que l'on reçoit beaucoup d'appels. Oui, il y a les chutes sur la glace [...], mais ce n'est pas juste ça», a expliqué Benoit Garneau, porte-parole pour Urgences-santé, en entrevue à TVA Nouvelles.

Dimanche matin, l'organisme gérant le transport ambulancier à Montréal et à Laval avait déjà reçu entre 300 et 350 appels, alors qu'Urgences-santé a l'habitude de recevoir entre 150 et 180 appels lors de la même période de temps. Du nombre, une dizaine était directement liée à des chutes sur les trottoirs gelés.

«C'est considérable, mais ils ne sont pas tous pour des appels urgents, a déploré M. Garneau. On demande à la population de s'assurer que la demande qui est faite au 911 est pour un appel urgent. Si on a des douleurs dans la poitrine, si on constate que quelqu'un est inconscient, si on a des problèmes respiratoires, on appelle le 911.»

Pour les cas non urgents, le responsable conseille de se tourner vers le 811, où des infirmières peuvent aiguiller les patients vers le bon service et répondre aux questions.

Dans le cas des chutes, M. Garneau reconnait qu'il faut appeler le 911 lorsqu'une personne est incapable de se relever ou qu'elle suspecte avoir subi une fracture. «Si c'est aux membres supérieurs, ce n'est peut-être pas nécessaire d'appeler l'ambulance. Essayez d'appeler un taxi pour aller à la clinique ou à l'hôpital», a suggéré M. Garneau.

«Il faut être conscient qu'il va y avoir des délais si votre situation n'est pas considérée comme urgente», a ajouté le porte-parole.

La Ville de Montréal procédait, dimanche, à une opération de déglaçage de ses rues et trottoirs, en profitant du soleil et de la température supérieure au point de congélation.