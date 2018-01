Les maires canadiens à la défense de l’ALENA

Les maires canadiens vont mettre tout leur poids politique pour défendre l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), et Régis Labeaume a pour mission de convaincre un proche du président Donald Trump de se rallier à eux.

Au terme d’un voyage de trois jours à Washington, le maire de Québec repart avec une mission. Celle de convaincre un élu républicain proche de la présidence des États-Unis de militer pour le maintien de l’ALENA. Sans vouloir dévoiler l’identité du personnage, M. Labeaume a indiqué au «Journal de Québec» qu’il s’agit d’un élu qu’il connaît et avec lequel il doit entrer en contact prochainement.

Idée de l’ambassadeur

L’idée vient de l’ambassadeur du Canada à Washington, David MacNaughton, que le maire a rencontré lors d’une réception, avec ses homologues de Windsor, London, Saskatoon, Gatineau et Edmonton.

L’ambassadeur souhaite que les élus canadiens contactent leurs homologues américains pour les convaincre de plaider en faveur de l’ALENA, remis en question par l’administration Trump.

«J’ai une tâche très précise à faire. Je vais en parler au premier ministre (Philippe) Couillard, en arrivant», a indiqué M. Labeaume.

L’argument le plus efficace consistera, selon le maire, à parler d’emplois. «Les maires doivent savoir que 9 millions d’emplois aux États-Unis dépendent du "free trade". Le Canada, comme partenaire commercial des États-Unis, est plus important que la Chine, le Japon et la Grande-Bretagne réunis. Mais les Américains ne le savent pas. On a fait une erreur de tenir cela pour acquis.»

Croisade commune

Il est aussi question de mener une croisade commune avec des maires américains et mexicains qui voudraient s’engager à signer une entente symbolique de libre-échange entre leurs communautés. «On va mettre à profit le poids politique des maires», a conclu M. Labeaume.