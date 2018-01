Une soirée pour «écouter ce que l’autre a à dire»

Des dizaines de personnes sont attendues dimanche soir au Pavillon de la jeunesse de Québec pour participer à une soirée de recueillement multiconfessionnelle, dans le cadre des commémorations de la tuerie de la Grande mosquée.

Des représentants des communautés musulmane, juive, catholique, anglicane, ainsi que des membres des Premières nations, prendront la parole à tour de rôle, dès 19h. Des chants seront aussi entonnés pendant la soirée.

Les organisateurs veulent ainsi offrir un moment de recueillement et de soutien aux familles des victimes, mais aussi une occasion de rapprochement entre les diverses communautés de la ville.

«Chacun va avoir un tour de parole, un tour de prière, explique Ève-Marie Lortie, une des coanimatrices de la soirée. On va écouter ce que l’autre a à dire. Il y a un point en commun dans tout ça, l’amour de l’autre, ainsi que l’écoute et partager la peine.»

On veut aussi faire ressortir quelque chose de positif de ce triste événement.

«Souvent, on dit "On ne peut pas vivre ensemble, c’est difficile, cohabiter, c’est difficile", dit l’autre coanimatrice, Khadija Saïd. [...] Ce sera quelque chose de beau, ce sera unique au monde. Mon souhait, c’est que cette tragédie-là, elle est terrible pour tout le monde, mais que ça donner quelque chose de positif et ça donnera un modèle pour le monde.»

De nombreuses mesures de sécurité ont été mises en place afin de garantir la sécurité des gens présents.