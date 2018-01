Violente altercation entre un automobiliste et un cycliste

Un homme est parvenu à filmer une virulente empoigne entre un cycliste et un automobiliste à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Le tout aurait débuté quand le conducteur, au volant d'un VUS, s’est mis à conduire de manière erratique derrière le cycliste.

«Le gars à bicyclette s’est tourné et a fait un geste des bras pour dire quelque chose comme ‘qu’est-ce que tu fais’. L'automobiliste est à ce moment sorti de sa voiture et j’ai sorti mon téléphone pour filmer», explique Matthew Hajduk, témoin de la scène.

À un certain moment dans la séquence, on voit même le conducteur prend le vélo et le lancer à bout de bras sur son propriétaire.

Selon les autorités, aucune plainte formelle n’a été déposée contre l’un ou l’autre des individus impliqués dans cette scène peu édifiante.