ALENA: des progrès malgré une «pilule empoisonnée» du Canada

Les progrès ont été plus nombreux qu’escomptés lors de la 6e ronde de négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui s’est conclue lundi à Montréal. Mais cela n’a pas empêché les Américains de hausser le ton, accusant Ottawa d’avoir tenté de leur faire avaler une «pilule empoisonnée».

Après avoir reconnu que des progrès «nombreux» avaient été accomplis à Montréal au cours des derniers jours, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer a sorti les crocs. Sur un ton cassant, il a qualifié la proposition canadienne sur les règles d’origines dans le secteur automobile de véritable «pilule empoisonnée», avant d’ajouter qu’Ottawa avait mené une «attaque massive» contre les États-Unis dans le dossier du bois d’œuvre.

Pendant ce temps, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, souriait poliment en fixant son lutrin du regard.

Ç’aurait pu être pire: M. Lightizer aurait pu annoncer que les États-Unis sonnaient la mort de l’ALENA, si les discussions n’avaient pas progressé comme ils le souhaitaient.

Son tour venu, elle a qualifié de «non conventionnelles» plusieurs des revendications américaines. Elle en a profité pour rappeler que le conflit du bois d’œuvre n’a rien à voir avec les présentes négociations en vue du renouvellement de l’ALENA.

«Nous avons fait du progrès dans cette ronde de négociations. Il reste d’assez grandes différences entre les trois pays, mais dans cette ronde, nous avons commencé une vraie discussion sur ces enjeux.»

La ministre québécoise de l’Économie, Dominique Anglade, a attribué une partie de ces progrès à la mobilisation des milieux des affaires et de la politique au cours des derniers mois. «Beaucoup de personnes au Québec se sont déplacées aux États-Unis, des ministres, des leaders syndicaux et patronaux, et ce fut la même chose en Ontario, au Canada. Je pense que [cela] commence à payer.»

Les trois pays reprendront les négociations au Mexique en février.