Les rues et les trottoirs glacés de Montréal ont donné bien des maux de tête aux automobilistes, aux piétons, mais également à la Ville de Montréal. Le responsable du déneigement a notamment présenté ses excuses pour avoir retardé le chargement de la neige.

L'animateur Paul Larocque, l'analyste Luc Lavoie et l'ex-mairesse Caroline St-Hilaire ont salué le maire Jean-François Parenteau pour ses excuses.

«Faute avouée est faute à moitié pardonnée, ils vont apprendre une leçon et la prochaine fois ils sauront qu'on ne fait pas ça», de dire Luc Lavoie.

Toutefois, ces excuses ne semblent pas avoir attendri Bernard Drainville. «Ça ne passe pas du tout. Il a beau s'excuser, ça ne passe pas du tout», a-t-il déclaré.

«Ils ont pris un risque. Ils pensaient qu'il y allait avoir un redoux en fin de semaine, que ça allait faire fondre la neige, que ça allait faire fondre la glace et qu'ils pourraient ramasser tout ça après, ils se sont trompés»

«Une opération pour charger la neige c'est 15 millions. Ils ont voulu sauver 15 millions et ils se sont trompés et là ils regrettent et ils s'excusent», ajoute-t-il.

L'ex-mairesse Caroline St-Hilaire qui a été à la tête de Longueuil pendant deux mandats en connait long sur le sujet. «Les administrations, on fait tout pour sauver un peu d'argent. Tu prends des risques. Avec les changements climatiques, une fois sur deux, tu peux te tromper», dit-elle.

Le dossier du déneigement est rempli de contradictions, selon elle. «Les citoyens sont incohérents la plupart du temps. Tu vas avoir ceux qui vont te dire : ramasse la neige, non ramasse pas la neige c'est pas bon pour l'environnement, souffle-la pas sur mon terrain, augmente pas mes taxes, mets de l'abrasif, mais mets pas de l'abrasif c'est pas bon pour l'environnement», raconte-t-elle.

Mme St-Hilaire ne veut surtout pas jeter le blâme sur l'administration Plante, ni aucune autre administration. «Tous les maires du Québec, ils ne font pas exprès de ne pas déneiger, de ne pas mettre d'abrasif. La conscience, l'objectif il est toujours sincère, mais ça arrive que certaines se plantent», nuance-t-elle.