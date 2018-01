Cinq morts dans un drame familial

Un homme de 39 ans d'origine tunisienne s'est probablement suicidé à Bruxelles après avoir tué son ex-épouse et leurs trois enfants âgés de six, huit et dix ans, ont rapporté lundi les médias belges.

Le corps du père a été découvert lundi matin au pied d'un immeuble de la commune bruxelloise de Molenbeek, où les secours avaient été appelés vers 05h30 en raison de l'incendie d'une voiture dans le sous-sol du bâtiment.

L'homme se serait jeté du 20e étage de l'immeuble.

La police s'est alors rendue au domicile de l'ex-épouse pour l'alerter, à Beersel dans le Brabant flamand. Elle y a découvert les corps sans vie de cette dernière et des enfants du couple qui avait récemment divorcé.

L'hypothèse d'une tragédie familiale est privilégiée par les enquêteurs. «Nous tentons à présent de vérifier l'exactitude de cette hypothèse», a souligné une porte-parole du parquet de Halle-Vilvorde citée par l'agence Belga.