De nombreux rassemblements en hommage aux victimes prévus aujourd'hui

De nombreux rassemblements auront lieu, lundi, dans divers quartiers de Montréal à la mémoire des victimes de l’attentat à la mosquée de Québec, survenu il y a un an, le 29 janvier 2017.

Une cérémonie de commémoration aura lieu dans le hall de l’hôtel de ville de Montréal, de 11 h 30 à 13 h. L’hôtel de ville restera ouvert jusqu’à 16 h pour permettre à tous ceux qui le souhaitent, et qui ne pourront pas se rendre à Québec, de venir se recueillir et déposer des messages de soutien aux familles des victimes et des blessés.

La mairesse, Valérie Plante prendra part à la cérémonie avant de se rendre dans la capitale québécoise pour poursuivre les hommages. Elle participera, dès 18 h, à la commémoration qui se tiendra dans le stationnement de l’église Notre-Dame-de-Foy, à quelques pas des lieux du drame. Elle sera au côté du maire de Québec, Régis Labeaume, du premier ministre du Québec, Philippe Couillard ainsi que du premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

À Montréal, d’autres rassemblements seront organisés au cours de la journée dans plusieurs quartiers pour dénoncer l’islamophobie. À 17 h, les premiers rassemblements prendront le départ devant le métro Verdun et devant le métro Mont-Royal, à 17h30 un autre rassemblement aura lieu devant le métro Jean-Talon.

Rappelons que le 29 janvier 2017, un homme a fait irruption dans la Grande Mosquée de Québec et a fait feu sur les fidèles rassemblés pour la prière. Il a tué six personnes et en a blessé huit autres.