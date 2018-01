Des artisans s’illustrent au Carnaval

Malgré la pluie, les six équipes de l’International de sculpture sur neige du Carnaval de Québec ont livré à temps leurs œuvres, dimanche, dans un concours où les régions de l’Estrie et de la Beauce se sont distinguées.

La nuit de samedi à dimanche n’a pas été de tout repos pour Serge Mercier, Éric Lavallée et Réjean Gagné, originaires de l’Estrie. Les trois hommes ont dû composer comme les autres avec des averses de grésil et de pluie, leur faisant perdre un temps précieux dans une course qui ne durait que 48 heures.

Agence QMI

Leur acharnement a payé : les Estriens ont reçu des mains de Bonhomme la Mention d’excellence du Carnaval pour leur œuvre au titre ironique de Sex Symbol, elle qui représente pourtant un vilain poisson. «Ça fait dix ans qu’on vient ici et c’est la première fois que l’on gagne, alors on est très content», s’est exclamé Serge Mercier.

Les trois amis, qui parlent de la sculpture comme d’un passe-temps «pour s’amuser entre grandes personnes», sont repartis avec une bourse de 900 $.

Trois prix

La Rive-Sud de Québec s’est elle aussi illustrée, l’équipe de Charny récoltant le deuxième prix. Puis, la Beauce a étonné, ses représentants ayant remporté pas moins de trois prix : la Mention du public, la Mention des bénévoles et la Mention d’excellence de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Agence QMI

Le président du jury, Gilbert Drolet, a expliqué que les gagnants avaient été déterminés selon l’esthétique et l’originalité des œuvres, mais également le défi technique qu’elles comportaient. Des équipes de Montréal, de Québec et de la Colombie-Britannique concourraient également dans ce volet national.

Une tradition

Le concours, véritable tradition du Carnaval, en est cette année à sa 46e édition. Il se poursuit dès demain alors que les équipes du volet international se mettront à l’œuvre à la place George-V. Les gagnants seront annoncés dimanche.

Agence QMI

De son côté, le Carnaval de Québec a dressé un bilan positif de son premier week-end. «On a eu dame Nature de notre côté toute la fin de semaine, on a été très chanceux parce que veux, veux pas, malgré tous nos efforts, s’il fait -68, les gens restent moins longtemps dehors [...]. On est très contents», a commenté la directrice générale, Mélanie Raymond.