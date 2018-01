Église controversée: Rachid Badouri perd son gérant

Un dirigeant de la controversée église montréalaise PQL quitte ses fonctions de gérant de l’humoriste Rachid Badouri.

Lundi après-midi, le «prophète» Steve Rasier, bras droit de «l’apôtre» Patrick Isaac (qui dirige PQL), a annoncé sa décision «en lien avec les allégations publiées dans les dernières heures dans le Journal de Montréal».

«Par respect pour l’homme avec lequel j’ai bâti depuis tant d’années des liens professionnels et d’amitié, et considérant que ces allégations ne le concernent d’aucune façon, c’est à regret que je me retire afin de ne pas porter ombrage à la carrière remarquable de cet artiste hors-norme aux talents multiples», a-t-il écrit sur sa page Facebook personnelle.

Le Journal de Montréal révélait lundi que plusieurs ex-croyants racontent s’être fait soutirer des dizaines de milliers de dollars par l’église PQL et son dirigeant Patrick Isaac. Lors de cérémonies grandioses qui se tiennent dans un bâtiment de 2 millions $ à Saint-Léonard, le gourou leur promettait des «mégamiracles» qui ne se sont jamais réalisés.

Derrière ses apparences d’homme à succès, Patrick Isaac est en réalité criblé de dettes, révélait également Le Journal de Montréal.

Rachid Badouri, tout comme plusieurs personnalités connues dont le comédien Gardy Fury et la pharmacienne Éliane Gamache, fréquente régulièrement l’église PQL.

Steve Rasier ajoute dans sa publication sur Facebook qu'il entend se « consacrer à combattre publiquement les allégations qui mettent en doute mon intégrité et mes convictions chrétiennes».

Il précise qu'il poursuivra son «parcours professionnel» auprès de l’église PQL à titre de pasteur et «représentant ministériel de l’Apôtre Patrick Isaac».

- Avec Camille Garnier