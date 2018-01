Un bichon découvert gravement brûlé avec de la teinture à cheveux

Un petit bichon maltais en danger de mort a été sauvé par un refuge animal après avoir subi de très graves blessures. Son maître a tenté de lui teindre les poils, avant de le laisser pour mort.

Le chien a été découvert avec de multiples et graves blessures qui ont mis sa vie en danger, par le Pinellas County Animal Services, le refuge qui l’a pris en charge en Floride.

Tout le poil de la petite bête avait été coloré avec de la teinture réservée aux cheveux humains.

Le chien était dans un état critique: ses yeux fermés étaient enflés, il avait des brûlures sur sa peau, et paraissait «mou et apathique».

Surnommé Violet, le petit bichon a d’abord été traité avec des analgésiques. Le personnel du refuge a tenté de retirer le plus de teinture possible, mais son état était bien plus grave qu’il n’y paraissait.

Les vétérinaires ont décidé de la placer sous anesthésie pour lui raser la totalité de son poil. Durant le processus, le personnel a réalisé que la peau de l’animal se détachait en lambeaux, rapporte le site Live Science.

«C’était beaucoup plus grave que ce que nous avions pensé» a indiqué le refuge.

Produits dangereux

«La teinture pour cheveux humains ne devrait jamais être utilisée sur les chiens ou tout autre animal», a rappelé le Pinellas County Animal Services.

Les produits chimiques de la teinture, qui incluent du peroxyde d’hydrogène et du décolorant, peuvent causer de graves blessures aux animaux incluant des brûlures et même la perte de la vue, si ces produits entrent en contact avec les yeux.

Puisque les chiens se lèchent, la teinture peut également entrer dans leur système et causer des empoisonnements.

Pour ce qui est de Violet, il aura fallu trois mois à l’animal pour se remettre sur pattes, grâce à des antibiotiques, des traitements intraveineux, bandages et plus encore.

Malgré le fait que l'animal a recommencé à marcher et à japper, le personnel du refuge croit qu’elle est toujours à risque de perdre la vue ou de faire une infection.