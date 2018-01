Il s’évade de prison... pour y revenir avec de l’alcool et de la nourriture

Il semble qu’un homme voulait ouvrir son propre commerce dans une prison du Texas.

Joshua Hansen, un prisonnier âgé de 25 ans et originaire de Dallas, s’est fait prendre alors qu’il revenait vers la prison avec un sac contenant de l’alcool, du tabac et de la nourriture.

Plus précisément, on y retrouvait trois bouteilles de brandy, une bouteille de whisky, plusieurs sachets de tabac, des collations, des fruits et beaucoup de repas faits maison.

Les policiers avaient reçu des informations concernant ce genre de pratique de la part de détenus. Ils ont commencé leur surveillance jeudi dernier vers 17h45.

Un véhicule est entré sur un terrain privé derrière la prison et un gros sac a été déposé. À 19h30, Hansen courait en provenance de la prison, il a pris le sac et il est retourné vers l’établissement carcéral. Les policiers ont procédé à son arrestation.

Il est accusé d'évasion et de possession de cannabis. L’enquête est toujours en cours, selon la publication Facebook du Jefferson County Sheriff's Office (Texas).