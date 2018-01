Keurig se porte acquéreur de Dr Pepper Snapple

Keurig Green Mountain Inc. et Dr Pepper Snapple Group ont annoncé lundi qu’ils s’étaient entendus pour fusionner leurs activités au sein d’une nouvelle entité qui portera le nom de Keurig Dr Pepper (KDP).

La transaction, qui s’avère être une prise de contrôle de Dr Pepper Snapple par Keurig, est estimée à quelque 21 milliards de dollars américains par l’agence spécialisée Thomson Reuters. Lors de leur annonce conjointe, les deux entreprises ont précisé que les actionnaires de Dr Pepper Snapple recevront, en vertu de l’entente, 103,75 $ US par action sous forme d’un dividende spécial en espèces. Une fois la transaction complétée, les actionnaires détiendront 13% de la nouvelle entité.

Le projet d’entente a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de Dr Pepper Snapple.

L’opération amènera sous le même toit des marques comme le café K-Cup et les boissons 7UP, Crush, Snapple, Canada Dry, Clamato et Sunkist.

Pour 2017, l’entreprise née de la fusion affichera des revenus (pro forma) annuels d’environ 11 milliards $ US. Elle visera, pour 2021, des synergies annuelles de 600 million$ US.

La maison mère de Keurig Green Mountain Inc., JAB Holding Company (dont le siège social est au Luxembourg), investira 9 milliards $ US dans le projet pour aider à son financement. Le reste du financement proviendra d’emprunts réalisés auprès de JPMorgan Chase Bank, Bank of America Merrill Lynch et Goldman Sachs.

À la clôture de la transaction, il est prévu que KDP aura une dette totale nette d’environ 16,6 milliards $ US.

Le projet est sujet à une condition de financement et sa clôture est prévue pour le deuxième trimestre de 2018. Il est aussi sujet à l’approbation des actionnaires de Dr Pepper Snapple et des conditions et autorisations règlementaires habituelles.