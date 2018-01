Le PDG de la SAQ quittera ses fonctions en décembre

Les jours du PDG de la Société des alcools du Québec (SAQ), Alain Brunet, sont comptés. En décembre prochain, il quittera ses fonctions pour prendre sa retraite, a appris le «Journal de Québec», lundi.

«Mon mandat à la tête de la SAQ prendra fin en décembre prochain et je n’ai pas l’intention de rester. Je vais quitter la SAQ», a-t-il confirmé en entrevue.

Arrivé à la SAQ il y a plus de 37 ans, M. Brunet a gravi les échelons un à un avant d’être nommé PDG de la société d’État en janvier 2014 par le gouvernement péquiste de Pauline Marois. Son mandat de cinq ans se termine en décembre 2018.

Lors de sa nomination à titre de PDG, Alain Brunet connaissait très bien les rouages de la SAQ puisqu’il occupait le fauteuil de vice-président et chef de l’exploitation. M. Brunet avait succédé à Philippe Duval parti après un mandat de cinq ans.

« On m’a demandé de rester pour un autre mandat. Mais je veux faire autre chose. Je vais prendre une année de repos et après on verra. J’aimerais être consultant ou encore donner des cours », a-t-il évoqué.

Du pain sur la planche

D’ici son départ à la retraite, M. Brunet dit toutefois avoir beaucoup de travail à accomplir.

Il pilote notamment la mise en service pour le 1er juillet de la nouvelle filiale de la SAQ, la Société québécoise du cannabis (SQC), tout en supervisant les négociations d’une nouvelle convention collective avec les employés de magasins et de bureau de la société d’État.

L’an dernier, M. Brunet a obtenu une rémunération totale de 448 159 $ à titre de PDG de la SAQ.

Le nom de son successeur n’est pas encore connu. Le conseil d’administration de la SAQ doit se réunir au cours des prochains mois pour dresser une liste de candidats potentiels à la succession de M. Brunet.