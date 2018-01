Le prix médian par pied carré des copropriétés vendues a augmenté en 2017

Après quelques années difficiles, le marché de la revente de copropriétés dans l’agglomération de Montréal a repris du poil de la bête en 2017 avec, notamment, une hausse significative du prix médian au pied carré.

Selon une étude de la firme JLR, qui est spécialisée dans l’analyse des données immobilières, le prix médian au pied carré des condos à Montréal – excluant les nouvelles constructions – a augmenté de 5 % en 2017 par rapport à 2016, se fixant à 331 $.

«La croissance importante des prix ressemble à ce qui s’observait en 2011 et 2012, peut-on lire dans l’étude. Durant cette période, le marché de la copropriété montrait un fort dynamisme.»

Le prix médian du pied carré n’est toutefois pas uniforme sur le territoire montréalais. À Westmount, où il est le plus élevé, on parle d’un prix médian au pied carré d’une copropriété de 501 $, alors que le moins élevé, soit 183 $, est observé dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles.

La hausse de 2016 à 2017 n’est pas égale partout non plus. La plus forte, 9 %, a été enregistrée dans le Sud-Ouest, à Outremont et à Dollard-des-Ormeaux, alors que dans certains endroits – Pierrefonds/Roxboro, Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Lachine et Ahuntsic/Cartierville – le prix médian du pied carré n’a pas bougé d’une année à l’autre ou a diminué. À Anjou, il a reculé de 2 %.

Par ailleurs, l’étude JLR a permis de noter que les copropriétés vendues dans l’agglomération de Montréal sont de plus en plus petites. L’an dernier, la taille médiane des copropriétés vendues était de 921 pieds carrés, alors qu’en 2012, elle était de 947 pieds carrés.

Ces données ont été observées sur fond de reprise du marché de la copropriété en 2017 qui pourrait, selon JLR se transformer en ralentissement en 2018, notamment en raison des récentes hausses du taux directeur. «D’autres augmentations surviendront probablement au cours de l’année et diminueront encore une fois la capacité d’achat des ménages», ont noté les auteurs de l'étude.