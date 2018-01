L'entrée en vigueur du registre des armes ne passe pas inaperçue

C'est ce lundi que le registre québécois des armes d'épaule entrait en vigueur et cela n'est pas passé inaperçu en Mauricie où deux drames violents impliquant des armes à feu ont eu lieu au cours des dernières années.

En février 2014, trois jeunes sont tués à bout portant par une arme de chasse dans cette maison de la rue Sicard, à Trois-Rivières. Plus récemment, en avril 2017, trois femmes sont assassinées à Saint-Mathieu-du-Parc et Shawinigan. Encore une fois on retrouve une arme à feu sur les lieux du crime. Est-ce qu'un registre des armes d'épaules aurait fait une différence?

En arrivant sur la rue Sicard, les policiers savaient qu'il y avait présence d'une arme à feu. L'intervention a été ajustée en conséquence.

«Dans la stratégie policière lorsqu'on se dirige sur les lieux d'un appel, si on sait pertinemment qu'il y a des armes à feu, on ne va pas se précipiter à l'adresse. On va concocter une nouvelle façon de se déployer pour arriver de façon plus sécuritaire», explique Luc Mongrain, porte-parole de la Sécurité publique de Trois-Rivières.

Certains croient que ce registre ne changera rien.

«Si c'est essentiel je me demande pourquoi le registre canadien a été aboli depuis quatre ans. C'était impossible d'avoir toutes les armes enregistrées, c'était couteux et ça ne servait à rien», lance Guy Morin de la Coalition citoyenne contre le registre.

Les propriétaires d'armes à feu ont un an pour immatriculer leur carabine ou leur fusil, une procédure simple qui peut se faire en ligne.

Il y aurait actuellement au Québec 1,7 million d'armes à feu sans restriction.