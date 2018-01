Les enfants particulièrement touchés par la grippe

La saison de la grippe est à son sommet et elle frappe fort cette année, les enfants étant particulièrement touchés.

Quand le virus de l'influenza se propage, les urgences sont rapidement débordées et les hôpitaux pédiatriques ne font pas exception.

De nombreux parents inquiets se précipitent avec leur enfant aux urgences de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Habituellement, c'est plus de 220 personnes qui s’y présentent, mais, ces jours-ci, on dépasse les 280.

«C'est beaucoup de cas de virus, de grippe, de fièvre, cinq à sept jours», relate Harley Eisman, chef des urgences à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Les trois médecins et la dizaine d'infirmières qui y travaillent sont débordés.

La mère de Thomas, un jeune patient, témoigne: «Là, je ne sais pas s'il fait de la fièvre, mais ça fait cinq jours qu'il a de la difficulté à dormir... qu'il a de la difficulté à manger, à boire... qu'il est maussade», confie Jessica St-Amant.

La grippe, combinée aux autres problèmes de santé, touche les jeunes comme les adultes et fait également augmenter la pression sur les services ambulanciers.

«Normalement, pour un dimanche, pour donner un exemple, on se situe environ à 50 appels à l'heure, détaille Stéphane Smith, d’Urgences-santé. Et, hier, c'était 80 appels à l'heure.»

Les cas traités? «Grippe, gastro également, des chutes à l'extérieur», précise-t-il.

La semaine dernière, plus de 6000 analyses en laboratoire ont été réalisées au Québec pour détecter la grippe. Quelque 18% se sont révélées positives pour l'influenza A et plus de 10% pour l'influenza B. Sur une période de sept jours, c'est le double des cas de l'an passé. Et ce n'est pas terminé.

Pour tenter de diminuer l'achalandage aux urgences, l'Hôpital de Montréal pour enfants offre désormais aux parents d'utiliser une application disponible dans la salle d'attente ou sur un appareil mobile, de type iPad. Ils pourront être dirigés vers une clinique et attendre moins longtemps.

Un temps d'attente qui varie selon les jours. «Ça dépend des jours. Hier soir, c'était à peu près 8 à 10 heures. Évidemment, un enfant de moins de trois mois avec de la fièvre doit être vu par un médecin. Les enfants qui sont amorphes, qui ne boivent pas...»

«Elle est toujours malade depuis qu'elle a commencé la garderie, dit une mère avec sa fille dans ses bras. Mais, en ce moment, elle fait de la fièvre depuis quatre jours, 40,6. Alors, je suis un peu inquiète.»

Même inquiétude de la part de cette autre mère de famille: «Elle fait de la fièvre, 41,6, depuis plusieurs jours. Et elle vient de terminer des antibiotiques pour une otite.»

La situation à l'hôpital Sainte-Justine n’est pas plus facile: les urgences y débordent également.

-D’après un reportage d’Harold Gagné